Бывшая звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь возмутила фанатов фотографией без лифчика

Москва, 21 июня. Интернет-пользователи обрушились с критикой на бывшую участницу «Дома-2» Дарью Пынзарь из-за появления на публике без бюстгальтера.

Девушка опубликовала в своем профиле в Instagram очередную фотографию из Турции. Пынзарь рассказала поклонникам, что завтрак — любимый ее прием пищи. По ее словам, она предпочитает завтракать менеменом, бутербродами с авокадо и яйцом пашот или с домашним паштетом из консервированного тунца и сыра тофу. Бывшая звезда «Дома-2» поинтересовалась у своих фолловеров, что они любят есть на завтрак.

Под публикацией поклонники Пынзарь оставили массу комментариев с рассказами о своих вкусовых предпочтениях. При этом многие комментаторы были шокированы откровенным видом звезды — на фото Пынзарь была в черной облегающей футболке, под которой были видны соски.

«Почему вы ходите без лифчика? Рядом два сына растут, да и ходить по улице так неприлично! Дома уж как хотите... Есть общественные нормы!» — отчитала звезду oxi80.

«Можно было фото без торчащего соска выложить», — возмутившись, добавила dyatimova_salimova.