Статья Путина и «ядерный саммит» заинтересовали США. События дня. ФАН-ТВ

Статья Путина заинтересовала США, ЕС и СНГ Значительный интерес в США вызвала статья президента России о Второй мировой войне. Об этом рассказал посол нашей страны в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, письменная работа Владимира Путина была направлена руководству Госдепартамента США, ведущим неправительственным организациям, посольствам ряда западноевропейских государств и диппредставительствам СНГ. Представители Госдепа сказали, что «нужно время вдуматься в тезисы российского президента». Другие читатели отмечают, что статья появилась вовремя, а 75-летняя история сейчас как никогда влияет на геополитику. К слову, в статье Путин выразил мнение, что саммит лидеров «ядерной пятерки» СБ ООН поможет найти ответы на современные угрозы и вызовы.

США испытали новую бомбу StormBreaker Тем временем в США провели испытания авиабомбы образца StormBreaker комплекса «Золотая Орда». Снаряд был выпущен впервые, сделал это истребитель Super Hornet. Оружие относится к категории полуавтоматического и высокоточного. Обозреватели журнала Forbes, считают, что новая бомба «изменит правила игры». Окончание испытаний по оценке возможностей нового вооружения запланированы на конец текущего года.

В Москве ликвидировали последствия грозы Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий грозы. Непогода разбушевалась в столице накануне. Сильный ветер и ливень, 70% месячной нормы осадков в отдельных районах. Ветки и листья поваленных деревьев попали в ливневую канализацию. Она забилась и не справилась с дождевой водой. Особенно это было заметно в районе парка «Коломенское». Многочисленные кадры с плавающими машинами вчера буквально наводнили соцсети. Заместитель мэра Петр Бирюков заявил, что столичные коммунальные службы ликвидировали подтопления и другие последствия. Но экстренное предупреждение в Москве пока не отменено.