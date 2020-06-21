Волочкова возмутила подписчиков появлением в храме в платье с глубоким вырезом

Москва, 21 июня. Балерина и танцовщица Анастасия Волочкова оказалась раскритикована фанатами за неподобающий вид, в котором она пришла в храм. Скандал разгорелся в комментариях под одной из фотографией в Instagram-аккаунте артистки.

Последние несколько дней Волочкова отдыхает в Астрахани. Она уже успела посетить ряд достопримечательностей, в том числе храм на территории местного кремля.

«Посетила я храм на территории Кремля в Астрахани и удачно попала в момент, когда шла Служба. Так здорово, что теперь храмы открыты, и молиться можно не только дома…» — написала балерина (Орфография и пунктуация автора. — Прим. ФАН)

Она также опубликовала фотографию, на которой стоит у входа в храм в длинном платье с глубоким вырезом, без платка, но в полушубке из енота. Довершали модный образ босоножки на высокой платформе.

Многие подписчики балерины в комментариях под фотографиями нелестно отозвались о таком поведении Волочковой, ведь это противоречит всем христианским правилам посещения храма.

«А чего так пестро в церковь-то? Шуба в жару? Это маразм, у нас так сумасшедшая бабуля летом рассекала в шубе с проеденной молью спиной», «Батюшка, наверно, вас благословил на шпагат», «Господи! Как в церковь впустили с таким декольте?»,«Почему голова не покрыта? Как совести хватает зайти в храм с непокрытой головой и оголенной грудью?» — возмутились подписчики Волочковой.

Напомним, ранее Волочкова рассказала подробности о своих отношениях с бывшим любовником, бизнесменом Игорем Вдовиным. Как пояснила артистка в своей новой книге «Плата за успех», замуж она не вышла, чтобы избежать раздела имущества при разводе. Однако бывший возлюбленный все равно лишил ее 3 миллионов долларов.