Названы главные преимущества удаленной работы

Москва, 21 июня. Одним из основных преимуществ удаленной работы является возможность работать в другом регионе и желаемой компании, не покидая свою малую родину, заявила доктор экономических наук, эксперт ВНИИ труда Ольга Забелина.

По мнению эксперта, главное преимущество работы на удаленке — при поиске работы у соискателя есть возможность, не меняя место жительства, выбрать и компанию, и другой регион. А это в свою очередь может положительно повлиять на зарплату.

Благодаря удаленной работе создаются предпосылки не только для выравнивания занятости по регионам, но и оплаты труда работников равной квалификации. По словам специалиста, дистанционная работа имеет достоинства не только для соискателя, но и для работодателя. Если соискатель может найти работу с зарплатой выше, чем в родном регионе, то перед работодателем расширяются возможности подбора кадров с нужной квалификацией.

Кроме того, Забелина подчеркнула, что удаленная работа позволяет не только экономить время, но и семейный бюджет, поскольку не приходится тратить деньги на транспорт.

По словам эксперта ВНИИ труд, система электронного документооборота, которая постепенно внедряется во всех регионах, будет способствовать развитию формата удаленной занятости. Забелина напомнила, что в Госдуму внесен законопроект о регулировании дистанционной занятости.