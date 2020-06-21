Астролог рассказала, чего ждать от солнечного затмения 21 июня

Москва, 21 июня. Солнечное затмение, которое в этом году совпадает с самым длинным днем в году, может принести множество сюрпризов. О том, как эффективно пережить этот день, рассказала астролог Алена Кокарева.

Как поясняет специалист, в этом году летнее солнцестояние пришлось на «коридор затмений». То есть первое первое лунное затмение было 5 июня, 21 июня ожидается солнечное, а 5 июля снова лунное. В результате данный период может обернуться для многих людей «американскими горками», поясняет астролог, советуя провести этот день в спокойной обстановке дома.

«Лучше не планировать на этот день ничего важного. Это затмение хорошо подходит для работы над собой, для работы над своим характером, своими отношениями, для закрытия долгов», — сказала Кокарева в интервью радиостанции Sputnik.

Она также отметила, что с наступлением затмения многие люди могут начать нервничать и испытывать различные эмоции. В том числе тревожность и нехарактерную для них вспыльчивость. Для того, чтобы максимально продуктивно провести этот день, астролог советует сознательно убрать что-то из своей жизни. Например, прибраться в квартире, гараже или балконе. Подойдет даже очистка телефона или компьютера от старых файлов. Главное в этот день навести порядок и расставить приоритеты.

Напомним, ранее другой астролог Алена Никольская также заявила о том, что солнечное затмение 21 июня может оказаться сложным для многих людей. Она отметила, что в этот период следует внимательно относиться к финансам и не втягивать себя в авантюры. Велик шанс попасться на крючок мошенников.