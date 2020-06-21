Трамп возмутился слухами о наличии у него неизлечимой болезни

Вашингтон, 21 июня. Американский президент Дональд Трамп отреагировал на слухи о наличии у него неизлечимой болезни Паркинсона.

Предположения, что Трамп страдает от болезни Паркинсона, появились после выступления главы государства на выпускной церемонии в военной академии в Вест-Пойнте, штат Нью-Йорк. Американский лидер, подняв стакан с водой, придерживал его второй рукой, а потом, спускаясь по лестнице, шел скованно, держась за сопровождающего его военного.

Трамп, комментируя сообщения о проблемах со здоровьем, напомнил, что он несколько часов провел на сцене под палящим солнцем.

«Я произнес речь, я отдавал честь час или больше», — сказал глава Белого дома.

Он добавил, что придерживал стакан второй рукой, поскольку «600 раз отдал честь». К тому же не хотел облить галстук.

Кроме того, Трамп объяснил, что помощь военного ему понадобилась из-за того, что он надел кожаные туфли, которые безупречно скользили по стальной рампе.

«Это была стальная рампа, без перил, как каток», — подчеркнул Трамп.

Он признался, что если бы не помощь военного, то он бы упал на «пятую точку». По его словам, за три метра до конца спуска он поблагодарил генерала за помощь и быстро пошел дальше, однако СМИ не обратили внимания на это.

Более того, глава американского государства был возмущен, что ни одно СМИ не отметило его хорошую речь.