«Русская Кардашьян» похвасталась формами в кружевном белье

Москва, 21 июня. Российская фотомодель и блогер Анастасия Квитко опубликовала откровенные фотографии. На снимках, размещенных в Instagram-аккаунте, «русская Кардашьян» запечатлена в тонком кружевном белье и кожаных чулках.

Квитко известна в Интернете именно своими откровенными фотографиями и выдающимися формами. Часто ее сравнивают с популярной американской фотомоделью Ким Кардашьян. Женщин объединяют пышные ягодицы и бюст. В этот раз россиянка опубликовала в своем блоге сразу две фотографии и попросила фанатов выбрать, какая из них лучше.

В результате большинство подписчиков не стали отдавать предпочтение какой-то одной фотографий и просто оставили массу комплиментов, назвав Квитко «божественной и невероятной».

Напомним, ранее Квитко опубликовала в соцсети Instagram две фотографии, сопроводив публикацию аналогичной подписью. Однако многих фото привлекло не откровенным нарядом, а необычным декольте, в котором стала заметна асимметрия бюста. Не известно, было ли фото сделано таким образом намеренно, или это случайность.