Мурашко и Попова поздравили медиков с Днем медработника

Москва, 21 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения России Михаил Мурашко поздравили медиков с профессиональным праздником и поблагодарили за самоотверженную работу, в том числе в условиях пандемии COVID-19.

По словам Мурашко, День медработника можно по праву считать «днем всенародного признания благородного труда врачей» и всех работников здравоохранения, которые сердцем чувствуют боль людей и помогают сохранить им здоровье и жизнь. В работе медиков каждый день проявляются высокая ответственность, человеколюбие и самоотверженность, отметил министр.

Мурашко подчеркнул, что медицинским работникам выпала непростая миссия — следуя своему профессиональному долгу, постоянно оставаться в готовности прийти на помощь. Это требует сил, энергии и чуткости, добавил министр, назвав результатом ежедневной работы медиков спасенные жизни.

«Уважаемые коллеги, искренне благодарю вас за благородный труд, высокий профессионализм, терпение и сострадание. Желаю вам доброго здоровья, неиссякаемых сил и энергии в достижении поставленных целей, душевного равновесия и гармонии!» — цитирует Мурашко ТАСС.

Попова отметила, что на плечи медицинских работников, в том числе из-за пандемии, легли большая ответственность и огромная нагрузка. Но профессионализм специалистов и их готовность жертвовать своими интересами «восхищают и служат примером».

Глава Роспотребнадзора отметила, что особый статус связавшим свою профессиональную деятельность с санитарно-эпидемиологической службой медикам придают повседневная забота о здоровье населения, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний.

«Профилактическая медицина является опорой здравоохранения, поэтому каждодневный труд специалистов службы особенно важен для развития и процветания нашей страны, сохранения и укрепления здоровья ее граждан», — подчеркнула Попова.

Глава ведомства пожелала медикам как можно больше приятных моментов и дорогих сердцу воспоминаний.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все доплаты борющимся с коронавирусом медикам должны быть сохранены в июле и августе. Для врачей доплата составляет 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медперсонала и врачей скорой помощи — 50 тысяч рублей, а для младшего медперсонала, фельдшеров, медсестер и водителей машин скорой помощи — 25 тысяч рублей.