Асмус опубликовала фото в джинсах с молнией на ягодицах

Москва, 21 июня. Российская актриса Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию в необычных джинсах. Брюки женщины имеют странную застежку, располагающуюся прямо на ягодицах. Элемент одежды вызвал вопросы у многих подписчиков.

В подписи под фотографией Асмус рассказала об инциденте, который недавно произошел с ней в такси. По словам актрисы, она всегда садится на заднее сиденье и кладет рядом сумку. В этот раз водитель автомобиля во время движения резко затормозил, и вещи артистки разлетелись по салону. Однако фанаты Кристины Асмус не обратили внимания на историю актрисы. Их больше привлек ее необычный предмет гардероба.

К посту женщина прикрепила фото, на котором позирует в джинсах с молнией сзади. Это стало поводом для шутки со стороны подписчиков.

«Даешь повод на грязные намеки. Погоня за пиаром создает такие штаны и стирает совесть и порядочность, и у тех, кто их надевает», «Очень удобно будет», «Мне больше интересно всегда было другое, а если ты в общественном месте и у тебя сзади эта молния разошлась? И застегнуть ее не получается, что тогда делать?» — иронизируют подписчики Асмус.

Напомним, ранее актриса опубликовала фото в белом банном халате и с голубым полотенцем на голове. Поклонники звезды пришли в восторг от того, что она без косметики.