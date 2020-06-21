Пушков заявил о гибели американского мифа

Вашингтон, 21 июня. Непрекращающиеся волны протестов и погромы, которые происходят в США, доказывают, что время Штатов закончилось, а миф о «граде на холме» мертв. Соответствующее заявление сделал сенатор Алексей Пушков в своем Twitter.

Он отметил, что так называемые «протестующие», а на деле погромщики, уже снесли памятники первооткрывателю Христофору Колумбу, первому президенту США Джорджу Вашингтону, автору гимна США Фрэнсису Скотту Ки. И, по мнению Пушкова, несут они не идеалы, а разрушение, грабежи, пожары и насилие.

«Кто-нибудь еще жаждет поставить США в пример другим странам? Это время закончилось. Миф о «граде на холме» мертв», — заявил российский сенатор.

Под «градом на холме» в культуре понимается библейское выражение, которое используется для обозначения исключительного превосходства США. В настоящее время оно часто эксплуатируется политиками в заявлениях о роли Штатов как «маяка надежды».

Массовые акции в США были спровоцированы гибелью Джорджа Флойда, скончавшегося после задержания полицейскими в Миннеаполисе. Американцев возмутило появившееся в Сети видео, на котором видно, как один из правоохранителей ставит колено на шею задержанного, несмотря на его просьбы.

Мирные протесты против расовой нетерпимости быстро переросли в неуправляемые беспорядки, сопровождавшиеся погромами магазинов. В ряде штатов для обеспечения общественного порядка властям пришлось привлекать Национальную гвардию, также сообщалось о готовности ввести в несколько городов войска.