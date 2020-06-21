Адвокат семьи погибшего в ДТП Захарова оценил результаты экспертизы Ефремова

Москва, 21 июня. Адвокат семьи погибшего в ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова Сергея Захарова оценил результаты психолого-психиатрической экспертизы артиста.

Юрист Александр Добровинский выразил радость в связи с признанием актера вменяемым.

«Ну и здорово, что он вменяемый, это радует. У нас великий актер — вменяемый. Представляете, если бы великий актер был бы сумасшедшим?» — заявил в комментарии радиостанции «Говорит Москва» Добровинский.

По мнению адвоката, на судебный процесс результаты экспертизы никак не повлияют.

Ранее по итогам судебно-психиатрической экспертизы Ефремова признали вменяемым. Артиста обследовали не в стационаре, его осмотрели психиатр, психолог и невролог. Во время экспертизы он был подавлен и находился в депрессивном состоянии, но был вежлив и вел себя корректно.

Источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах сообщил, что Ефремов не стал отрицать наркотической зависимости и рассказал о том, что регулярно устраивал себе загулы.

Вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве Ефремов на внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил серьезные травмы и позднее скончался в больнице. В момент аварии артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В защиту Ефремова выступили многие российские звезды шоу-бизнеса, в том числе актер Александр Домогаров. В свою очередь российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что защитники Михаила Ефремова, оправдывающие его поступок, приведший к смертельному ДТП, стремятся вернуться в средневековье. Ряд иных экспертов также высказали мнение, что артист должен понести реальное наказание, несмотря на свою популярность и оппозиционные взгляды.