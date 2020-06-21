Фотография со свадьбы помогла невесте выявить рак

Веллингтон, 21 июня. В Новой Зеландии женщина Мадлен Кирке-Смит узнала о смертельно опасном диагнозе благодаря фотографии со свадьбы. Пересматривая снимки, она обратила внимание на небольшую опухоль на своей груди.

О необычном случае женщина рассказала на своей странице в Facebook. Она пояснила, что на следующий день после того, как она получила фотографии со свадьбы, она поехала к врачу. Медик диагностировал опухоль и развивающийся рак молочной железы.

В своем посте Мадлен Кирке-Смит отмечает, что первый раз она заметила опухоль много лет назад. Однако тогда врачи поставили неверный диагноз. Во время повторного осмотра другой врач объяснил женщине, что необходимо внимательнее относиться к сигналам организма. Боль в области молочных желез может быть как первым симптомом раковой опухоли, так и возникать по иным причинам. Одна из них — неправильно подобранное белье.

В настоящее время женщина идет на поправку.

«Будучи в конце чрезвычайно успешной химиотерапии, я сейчас на пути к полному выздоровлению и чувствую себя прекрасно. Мне невероятно повезло, что у меня был лучшее лечение, которое я могла получить. Была феноменальная поддержка на работе, от друзей и от моей семьи», — поясняет Мадлен Кирке-Смит.

Напомним, незаживающие нарушения кожного покрова являются сигналом для незамедлительного похода к врачу-онкологу. Об этом заявил академик Российской академии наук и главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн.