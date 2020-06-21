В ближайшие дни в некоторых регионах России резко похолодает

Москва, 21 июня. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в ряде регионов России в ближайшие пять дней прогнозируется аномально холодная погода.

«Заметное понижение температуры в Поволжье. Температура будет ниже нормы на 4-6 градусов. Это также касается Урала. Кроме того, на 4-6 градусов ниже нормы на юге Западной Сибири», — цитирует Вильфанда ТАСС.

По словам синоптика, потепление в ближайшие пять дней на эти территории не придет. На них все это время «будет такая аномалия», заключил Вильфанд.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра заявлял, что в европейской части России дневная температура снизится в ближайшее время примерно на 10 градусов по сравнению с показателями текущей недели. По словам Вильфанда, сильное похолодание также ожидает жителей Урала и ряда регионов Сибири.