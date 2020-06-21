В США впервые испытали авиабомбу StormBreaker комплекса «Золотая Орда»

Вашингтон, 21 июня. В США впервые испытали авиабомбу GBU-53/B StormBreaker комплекса Golden Horde («Золотая Орда»), боеприпас выпустил палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super Hornet.

Американские СМИ отмечают, что по мнению военных экспертов новая авиабомба изменит «правила игры». Ее испытания развернули в США в июне. Оценку возможностей StormBreaker военные планируют завершить до конца текущего года.

Помимо истребителей Super Hornet, среди первых вооружение может получить всепогодный истребитель-бомбардировщик четвертого поколения F-15E Eagle. Позднее авиабомбами комплекса Golden Horde будут оснащать малозаметные многофункциональные истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 Lightning II, которые смогут нести до 24 GBU-53/B StormBreaker.

В основе авиабомбы лежат американские наработки 80-х годов прошлого века. StormBreaker способна по приоритету поражения отбирать заранее выбранные цели и позволяет корректировать курс самолетом-носителем.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину, что с начала 2020 года Вооруженные силы России получили в общей сложности более 750 образцов новейшего, модернизированного вооружения. По его словам, в ВС РФ с начала года поступили 58 самолетов и вертолетов, свыше 40 боевых бронированных машин, около 500 многоцелевых автомобилей, а также 75 комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

Шойгу подчеркнул, что производственные мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса России задействованы на 72%.