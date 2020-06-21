Адвокат назвал несколько причин, по которым могут запретить выезд за рубеж

Москва, 21 июня. Помимо постановления судебных приставов существует также ряд иных случаев, когда правоохранительные органы в праве отказать гражданину в выезде за рубеж. Об этом рассказал заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

Данные ограничения могут коснуться граждан, имеющих доступ к государственной тайне или же военнослужащих. Также поездка не состоится, если россиянин ранее совершил некоторые нарушения.

«Если же любой человек сообщит о себе заведомо ложные сведения при оформлении документов для выезда из Российской Федерации, то его могут оставить в родных пенатах принудительно, как оставляют и в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, подозреваемых, обвиняемых или осужденных, но отбывших или не исполнивших до конца наказание», — приводит слова Миронова агентство экономической информации «Прайм».

Ограничить право на выезд также имеет судебный пристав, если должник не выплатил более 10 тысяч рублей алиментов. На границе могут не пропустить несовершеннолетних, не имеющих нотариально оформленное согласие родителей на выезд, где будет прописана дата выезда и государства, куда едет несовершеннолетний.

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