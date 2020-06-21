Украинский эксперт допустил удар по кораблям в Новороссийске ракетами «Нептун»

Киев, 21 июня. Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил, что новая крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса «Нептун» способна «дотянуться» до российских военных кораблей в Новороссийске. Мнением специалист поделился в статье для издания «Деловая столица».

Жирохов считает, что появление «Нептуна» открывает для украинской «военной машины» возможность поражения российских кораблей у порта Новороссийск с побережья Азовского моря, а также делает возможным ракетный удар по целям вокруг Крыма.

Эксперт допустил, что головка самонаведения ракеты может иметь лучшие характеристики и большую помехозащищенность, чем у российского аналога Х-35. В то же время Жирохов признал, что на этапе серийного производства Р-360 причиной «серьезных проблем» может послужить ухудшившееся финансовое состояние страны.

Он напомнил, что единственный на Украине производитель твердого топлива для «Нептуна» — Павлоградский химический завод, несколько месяцев назад практически прекратил деятельность. При этом порядка 700 высококлассных специалистов потеряли работу.

«В любом случае, появление на вооружении комплексов «Нептун» позволит нашему военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях. Если, конечно, у нынешнего руководства таковое желание возникнет», — написал Жирохов.

Вес крылатой ракеты Р-360 составляет 870 кг и она способна нести боеголовку массой 150 кг. Дальность поражения целей — до 280 км, а скорость — около 900 км/ч, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.

Ранее на полигоне Алибей под Одессой ракета Р-360 впервые прошла летные испытания со штатной боевой частью, сообщила газета «Известия». Ракеты были выпущены по морским мишеням — лихтерам, которые находились в 80 километрах от берега.