После аварии с отцом, дочь Ефремова разыскивает мать

Москва, 21 июня. После смертельного ДТП с Михаилом Ефремовым его дочь, Анна Мария, планирует стать опекуном для своей матери, Ксении Качалиной. Ранее ней заботился сам актер, однако в настоящее время он близок к тюремному заключению.

Анна Мария начала беспокоиться за судьбу матери из-за ее нездорового пристрастия к алкоголю. Как пояснил адвокат дочери Ефремова Владимир Комсолев, женщина нуждается в помощи, дабы избежать тех последствий, которые ранее произошли с артистом.

«Некоторое время назад Анна Мария со мной приехали на квартиру Качалиной. Дверь была закрыта, никто не открывал, личинки на замках были заменены. Это нас насторожило <…>. За дверью признаков жизни не было обнаружено, исходил неприятный запах, поэтому мы обратились в правоохранительные органы», — пояснил адвокат «Московскому комсомольцу».

Он также отметил, что после того, как они найдут Качалину, они планируют поставить ее на учет в наркологию и провести необходимые экспертизы, чтобы через суд доказать, что ей требуется опека дочери и лечение. Также адвокат отметил, что для оказания помощи матери Анна Мария планирует устроиться на работу, для этого уже есть соответствующие предложения.

Напомним, вечером 8 июня внедорожник под управлением Ефремова выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил серьезные травмы и позднее скончался в больнице. В момент аварии актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Ряд экспертов уже высказал мнение, что артист должен понести реальное наказание, несмотря на свою популярность и оппозиционные взгляды.