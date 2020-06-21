Волочкова заявила, что любовник украл у нее $3 млн

Москва, 21 июня. Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала подробности о своих отношениях с бывшим любовником, бизнесменом Игорем Вдовиным. Как пояснила артистка в своей новой книге «Плата за успех», замуж она не вышла, чтобы избежать раздела имущества при разводе. Однако бывший возлюбленный все равно лишил ее 3 миллионов долларов.

По словам Волочковой, Вдовин взял данную сумму в долг под расписку. И даже пообещал вернуть все с процентами, однако балерина так денег и не увидела.

«Он меня фактически ограбил. Забрал все, что я накопила за свою жизнь, три миллиона долларов, огромные деньги. Нам с Аришей было буквально не на что жить», — пишет Волочкова.

Она также отметила, что пробовала потребовать с бывшего возлюбленного деньги, однако он пояснил, что ничего ей не должен, а составленная им расписка является не более, чем «сочинением в эпистолярном жанре». Тем не менее, некоторое время Вдовин оплачивал коммунальные услуги и содержание офиса Волочковой, расположенного в самом центре Москвы. Однако в последнее время и это он перестал делать, жалуется балерина.

Ранее обвиненная в алкоголизме балерина Анастасия Волочкова устроила балетное состязание с телеведущей Даной Борисовой. Своеобразный поединок прошел в эфире программы «Новые русские сенсации».