Дочь подозреваемой в убийстве сына в Астрахани высказалась о трагедии

Астрахань, 21 июня. Дочь подозреваемой в убийстве 12-летнего сына жительницы Астраханской области прокомментировала трагедию. Соответствующую публикацию она разместила в соцсети Instagram.

Ранее представитель СУ СК России по Астраханской области Андрей Хегай сообщил, что в марте текущего года к правоохранителям обратилась семейная пара, сообщившая, что их 12-летний сын 4 марта ушел в школу и не вернулся. Тело ребенка было обнаружено под полом дома, который принадлежит его старшему брату 19 июня, останки ребенка были залиты бетоном.

Следствие предполагает, что мальчик ушел из дома и вернулся утром следующего дня. В ходе ссоры мать ударила сына гантелью, от полученной травмы он скончался на месте. После этого семья просто пыталась запутать правоохранителей и скрыть преступление, считают в правоохранительных органах. Подозреваемая задержана.

«Я всегда считала, что у меня самая лучшая семья и самая замечательная мама. И самая идеальная жизнь, до этого рокового дня», — сообщила дочь подозреваемой.

По ее словам, никто из семьи, в том числе отец, не знал о произошедшем. Женщина искренне верила, что с братом все хорошо и «он скоро вернется домой̆». Дочь подозреваемой отметила, что занималась поисками пропавшего мальчика, молилась о том, чтобы «весь этот ужас скорее закончился» каждый̆ день и даже и не подозревала, что ситуация гораздо хуже, чем они думали.

«В один миг рухнуло все… Я осталась без своего брата, без матери, и отец вряд ли выдержит это», — написала дочь подозреваемой.

Она поблагодарила принимавших участие в поисках ребенка, а также нашедших виновного сотрудников полиции. Дочь подозреваемой призвала не звонить ее отцу, который находится в очень тяжелом состоянии.