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Миро заявила, что Решетова создана для того, чтобы ей изменяли

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Миро заявила, что Решетова создана для того, чтобы ей изменяли

Москва, 21 июня. Блогер Лена Миро заявила, что возлюбленная известного под псевдонимом Тимати певца Тимура Юнусова модель Анастасия Решетова создана терпеть измены.

По словам блогера, модель хорошо подготовилась к этому физически и морально и, возможно, «уже сглотнула не одну и не две измены». Миро отметила, что на вопрос: «Что делать, если изменил муж?» Решетова «ответила, как терпила», оправдывающая любую измену, унижение, хамство и оскорбление со стороны мужчины.

Блогер считает, что для оправдания хамского отношения к себе «терпила ищет проблему в себе». В качестве примеров таких надуманных проблем она привел целый список, в который включила пункты: «отупела, сидя дома с ребенком», «разжирела», «много плачу», «постарела» и другие.

Миро подчеркнула, что в женщинах нет таких проблем, из-за которых мужчина может им изменить. Саму измену блогер назвала подлым обманом. Блогер также подчеркнула, что мужчины не уважают женщин, которым изменяют.

Миро заявила, что Решетова создана для того, чтобы ей изменяли

«Тимати продолжит изменять Решеткиной (Решетовой. — Прим. ФАН). Она к этому готова. Она обязательно найдет проблему в себе», — раскритиковала Решетову за отношение к изменам Лена Миро.

При этом модель точно не будет изменять в ответ, считает блогер. По словам Миро, если Решетова «посмеет отправить хотя бы смс с сердечком» кому-то кроме Тимати, «ее выкинут из дома» не зависимо от того, изменял ли ей исполнитель до этого. Блогер предположила, что у Решетовой даже нет ключей-то от квартиры, в которой модель живет вместе с Тимати.

В марте Тимати отправился на отдых на Мальдивы, оставив Решетову одну с маленьким сыном Ратмиром. Поклонники раскритиковали исполнителя, но девушка вступилась за рэпера.

«Он работает там и одновременно отдыхает. Имеет право! Я сама выбрала остаться дома с малышом», — пояснила Решетова.

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Источник: Live Journal @lena-miro.ru
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