Военнослужащие и силовики с 1 октября получат повышенную пенсию

Москва, 21 июня. Российские военнослужащие и бывшие сотрудники правоохранительных ведомств с 1 октября начнут получать увеличенные пенсионные выплаты. Индексацию в 3% получат более 2,6 млн россиян.

Повышение пенсий установлено в соответствии с проектом федерального бюджета, подписанного президентом Владимиром Путиным. Согласно документу, размер выплат вырастет у военнослужащих, проходивших службу по контракту или по призыву, а также бывших сотрудниках Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и других.

Размер прибавки будет рассчитываться исходя из должности, звания и стажа. Всего на поддержку выделено 6 млрд рублей. Подобные индексации пенсий в обозримом будущем могут стать обязательными. Это прописано в новых поправках к Конституции России.

Напомним, депутат Госдумы Светлана Бессараб объяснила важность поправок в главный закон страны, гарантирующих постоянную индексацию пенсий и социальных пособий.

Парламентарий напомнила, что в настоящее время индексация пенсий и пособий регулируется отдельными законодательными актами, но ничто не мешает в случае наступления неблагоприятных событий в течение нескольких дней изменить эти законы и принять решение об отказе от индексации.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал о ситуации с коронавирусом в российской армии. Он отметил, что вспышек коронавируса в воинских частях удалось избежать благодаря своевременной реализации комплекса мер и системному круглосуточному контролю оперативного штаба за их выполнением. Об этом пишет телеканал RT.