Диетолог назвал простой способ меньше есть

Москва, 21 июня. Если человек хочет меньше есть, ему стоит попробовать перейти с поедания фастфуда и полуфабрикатов к здоровой пище. Об этом рассказал доктор медицинских наук Василий Генералов.

Дело в том, что за количество съеденной пищи отвечают непосредственно вкусовые рецепторы, благодаря которым человек способен получать удовольствие от еды и чувствовать насыщение. Однако, если рецепторы перестают нормально работать, хочется есть все больше и больше, объясняет врач.

Отмечается, что современные полуфабрикаты содержат достаточно много различных консервантов, которые могут снижать порог вкусовой чувствительности, заставлять человека больше есть, что выгодно пищевым компаниям. Однако восстановить прежнюю работу рецепторов возможно. Для этого нужно отказаться от продуктов, которые действуют как наркотики.

«Чем меньше вы будете употреблять полуфабрикатов, фастфудов, тем чище будут ваши рецепторы. К счастью, рецепторы имеют тенденцию к очищению. Поэтому надо выходить на естественные продукты, в основе которых мясо, яйца, рыба и зеленые салаты», — пояснил Василий Генералов в интервью радио Sputnik.

При этом он отметил, что после отказала от фастфуда и другой вредной пищи человек может начать совершенно иначе воспринимать вкус. Так, например, обычный помидор или огурец может показаться очень сладким после отказа от сахара.

Напомним, ранее ученые заявили, что употребление бананов сочетается далеко не со всеми продуктами. В некоторых случаях человек может серьезно навредить организму.