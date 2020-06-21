Юлиан рассказал об официальном разводе с Анастасией

Москва, 21 июня. Заслуженный артист России Юлиан Васин рассказал об официальном разводе с певицей Анастасией Минцковской. Свидетельство о расторжении брака исполнитель продемонстрировал в соцсети Instagram.

Пара оформила отношения в марте пошлого года, но уже в апреле звезды объявили о решении расстаться. Юридическая процедура расторжения брака прошла в Шипиловском ЗАГСе Москвы. По данным СМИ, инициатором развода стал 46-летний певец. Причиной расставания, по словам Юлиана, стал непростой характер экс-возлюбленной.

Его 54-летняя бывшая супруга отметила, что мечтает вернуться к предыдущему мужу. Всего певица была замужем восемь раз

«Честно, я очень жду бывшего мужа Володю назад. Мы разговаривали по телефону, он поддерживает меня. Говорю ему, как скучаю. Сойдемся ли? Вы знаете, я надеюсь», — цитирует звезду 90-х StarHit.

Минцковская также заявляла, что отказывается от трехэтажного особняка стоимостью 10 млн рублей, который ей подарил Юлиан. Однако тот сообщил, что дом все еще находится в собственности экс-супруги. Юлиан подчеркнул, что не собирается забирать дом у Анастасии.

«Пусть она продаст его и устроит себе ту романтику, которую захочет», — сказал певец.

Ранее Юлиан признался, что предпосылки к разводу с Минцковской возникли намного раньше начавшейся пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что не инфекция стала причиной или сигналом к разрыву отношений и добавил, что ни он ни супруга не заболели. Исполнитель отметил, что поругавшиеся люди могут помириться, но у них с Минцковской это происходить «совершенно на другом уровне».