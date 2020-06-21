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Нейробиологам из США удалось разгадать тайну популярной оптической иллюзии

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Нейробиологам из США удалось разгадать тайну популярной оптической иллюзии

Вашингтон, 21 июня. Ученые из Массачусетского технологического института разгадали загадку оптической иллюзии, которая основана на восприятии человеческим глазом фона изображения. Результаты исследования были опубликованы в журнале Vision Research.

Объектом изучение выступил эффект, называемый в науке «одновременным световым контрастом». Его особенность заключается в том, что две одинаковые по цвету точки на градиентном сером фоне воспринимаются по-разному. На сегодняшний день исследователям удалось выяснить, что оценка яркости подобных объектов происходит до того, как визуальная информация поступила в зрительную кору головного мозга.

Нейробиологам из США удалось разгадать тайну популярной оптической иллюзии

По словам ученых из Массачусетса, оценка тона происходит непосредственно на сетчатке глаза человека. Для подтверждения данной гипотезы исследователи изучали слепых детей из Индии от 8 до 17 лет, которые вернули зрение благодаря хирургическому вмешательству. Выяснилось, что подопытные восприимчивы одновременному световому контрасту почти сразу после того, как обретали способность видеть. Это говорит о том, что данная особенность организма является врожденной, а не приобретенной.

«Результаты помогают ответить на вопрос о том, какой механизм лежит в основе этого фундаментального процесса оценки яркости, который считается краеугольным камнем для многих других видов визуального анализа», — поясняет нейробиолог Паван Синх.

Напомним, ранее пользователей Сети поразило необычное видео с «ковром-самолетом». Удивительное видео было снято в Гималаях с помощью беспилотника с объективом «рыбий глаз». Ролик демонстрирует, как людей везут в кузове автомобиля по узкой горной дороге, при этом из-за оптической иллюзии кажется, что машина «парит в воздухе».

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Источник: Vision Research
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