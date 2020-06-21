Друг Корчевникова подтвердил, что ведущий тайно женился на Свердловой

Москва, 21 июня. Актер Владимир Березин подтвердил, что его друг, телеведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» и гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников тайно женился на артистке Анне-Сесиль Свердловой.

Скоро ведущему исполнится 38 лет, но он остается холостяком. Слухи о свадьбе ведущего с Анной-Сесиль Свердловой появились несколько лет назад. Отношения продлились два года, после чего пара рассталась. Сам Корчевников детали своей личной жизни не разглашает.

По словам Березина, его товарищ действительно состоял в браке со Свердловой. Их свадьба проходила в узком кругу, подробности торжества не разглашаются. Березин назвал Свердлову прекрасным человеком и талантливой актрисой, но не рассказал о причине ее расставания с Корчевниковым.

По данным СМИ, свадьба телеведущего могла состояться в 2014 году.

Ранее после подарка от публициста Анатолия Вассермана Корчевников испугался «венца безбрачия». На программе «Судьба человека» эрудит вручил ведущему копию своей жилетки с карманами. Корчевников первым делом поинтересовался, не лежит ли на ней венец безбрачия.

Недавно телеведущий назвал идеальной женщиной актрису Анну Ковальчук. Гостем на его шоу стал снимавшийся вместе с Ковальчук в «Тайнах следствия» актер Игорь Николаев, который признался, что многому научился у артистки.

В ответ Корчевников заявил, что тоже крайне высокого мнения о Ковальчук.