Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью COVID-19

Вашингтон, 21 июня. Группа крови может иметь большое значение для тяжести протекания вызванного коронавирусом нового заболевания COVID-19. Связь в результате исследования в медицинских учреждениях Китая, Мазандаранском медицинском университете Ирана и в Колумбийском университете в США подтвердили ученые.

Исследователи отметили, что наибольший риск тяжелого течения болезни имеют носители группы крови А (II), а наименьший — носители группы O (I). Для всех остальных групп крови (В (III) и AB (IV)) риск тяжелой болезни больше, чем для O, но меньше чем для A.

«Влияние группы крови не объясняется факторами риска, которые мы рассматривали (возраст, пол, гипертония, сахарный диабет, избыточный вес, хронические сердечно-сосудистые заболевания и заболевания легких)», — подчеркнули ученые из Колумбийского университета.

По их словам, пока остается неясным, какое влияние на тяжесть заболевания оказывают хронические заболевания. Также у исследователей пока нет объяснения, по каким причинам пациенты с различными группами крови реагируют на заболевание по разному.

Авторы исследования подчеркивают, что результаты их работы являются предварительными и требуют дальнейшего подтверждения.

Вспышка заболевания произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань. Вскоре коронавирусная инфекция нового типа стремительно распространилась по всему миру и 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19.

Ранее глава НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что выпуск вакцины от коронавируса в России могут начать уже в нынешней осенью. Препарат разрабатывался при активном участии Министерства обороны РФ, за что директор института поблагодарил ведомство.