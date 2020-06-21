Актер Стоянов призвал наделить врачей особым статусом за борьбу с коронавирусом

Москва, 21 июня. Актер Юрий Стоянов призвал наделить врачей особым статусом за борьбу с коронавирусом. Такую инициативу народный артист выдвинул в День медика. Стоянов отдал врачам должное за их героический труд.

«Я искренне, и надеюсь, что меня поддержат, выступаю с такой инициативой: не в обиду всем другим льготным категориям, что все медицинские работники, которые принимали участие в борьбе с пандемией, должны получить некий статус — человека, участвовавшего в борьбе с эпидемией коронавируса», — сказал артист.

Стоянов полагает, что такой статус должен быть пожизненным, передает «Пятый канал».

В канун Нового года власти Китая уведомили ВОЗ о вспышке нового вида коронавируса. COVID-19 уже унес жизни более 460 тысяч людей.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столица России прошла пик заболеваемости в апреле-мае 2020 года.

Накануне сообщалось о смерти 32 пациентов с COVID-19 за сутки в Москве.

Также газета «Известия» сообщала об уходе на карантин московского футбольного клуба «Динамо». Тест одного из игроков дал положительный результат.

Несколько ранее аналогичная ситуация произошла в команде «Ростов». Основной состав ушел на карантин, поэтому на очередной матч чемпионата против «Сочи» отправились молодые воспитанники «Ростова». Поединок завершился победой «Сочи» со счетом 10:1.