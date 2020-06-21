Учительница из Колумбии стала звездой Instagram благодаря откровенным фото

Богота, 21 июня. В социальной сети Instagram набирает популярность аккаунт молодой учительницы из Колумбии Паломы Сильвы. Девушка не только преподает детям математику и алгебру, но и выглядит словно фотомодель, не стесняясь демонстрировать свою фигуру на откровенных фотографиях.

В Колумбии снимки Сильвы не вызывают бурного суждения со стороны родителей, поскольку там это считается сугубо личной жизнью. При этом сама девушка ничуть не смущается что на аккаунт могут зайти ученики.

В настоящее время на учительницу в Instagram подписано более 847 тысяч человек, а буквально каждая фотография набирает сотни тысяч отметок «Мне нравится».

Напомним, в феврале этого года московская фотомодель Анастасия Бертье стала звездой западных СМИ благодаря чрезвычайно пышным формам. Девушка с грудью редкого 11-го размера уже попала на страницы британских таблоидов Mirror и The Sun. По словам женщины, она не делала никаких операций, а феноменально большой грудью ее наградила природа. В 15 лет у нее был бюст четвертого размера, что заставляло тогда еще школьницу чувствовать себя неловко.