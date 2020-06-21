Бандеровский тайник 70-летней давности нашли на Украине

Львов, 21 июня. Тайник с документами 70-летней давности УПА1 (военное крыло ОУН1 – организации украинских националистов – запрещенная в России организация) найден во Львовской области на Украине.

Обнаруженные документы датированы 1940–1950-ми годами. В тайнике также выявили военный билет сотрудника НКВД, якобы пытавшегося прорваться в ряды УПА.

«Мы их (документы/ – Прим. ФАН) особо не пересматривали, потому что это национальное достояние. При неправильном подходе можно уничтожить документы», — прокомментировал один из кладоискателей.

Найденные материалы будут переданы в краеведческий музей. Находка должна пройти процедуру реставрации.

В годы Великой Отечественной войны ОУН и УПА совершили множество военных преступлений против мирных жителей. Только в ходе Волынской резни погибли до 60 тысяч человек. Большинство убитых составили старики, женщины и дети.

Тем не менее, лидеры националистов Степан Бандера, Роман Шухевич и их пособники возвеличиваются официальным Киевом как борцы за независимость Украины, противостоявшие «тоталитарному» Советскому Союзу.

Президент Украины Владимир Зеленский уклонился от ответа на вопрос о том, считает ли он героем Степана Бандеру.

«Я так думаю, что все люди, которые защищали независимость Украины, — ее сыновья, действительно являются ее героями. У нас от героя до врага — один шаг. Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры (на востоке страны. — Прим. ФАН). Нет однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время», — сказал Зеленский.

1 Организация запрещена на территории РФ.