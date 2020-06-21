Греческий генерал заявил, что «сожжет» всех, кто вторгнется в страну

Афины, 21 июня. Вооруженные силы Греции готовы реагировать и предотвращать любые попытки вторжения в страну. Об этом на встрече с журналистами завил начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос.

Соответствующие слова были сказаны в ответ на турецкую активность в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Флорос пояснил, что нет никаких сомнений в том, как ответят греческие вооруженные силы в случае, если Турция нарушит греческий суверенитет.

«Того, кто ступит на греческую землю, мы вначале сожжем, а затем будем спрашивать, кто это», — приводит слова генерала местный телеканал Open.

Он также отметил, что не исключает возможности военного конфликта с Анкарой, если будут пересечены «красные линии».

«Если произойдет что-то такое, это не ограничится одной точкой, это расширится немедленно. Невозможно, чтобы произошло что-то в Кастелоризо и не распространилось повсюду», — сказал Флорос.

Напомним, 15 июня ресурсом Nordic Monitor были обнародованы материалы презентации Генштаба ВС Турции для внутреннего пользования. Из этих материалов следует, что власти Турции прорабатывали секретную операцию по захвату Греции. В документах упоминается еще одна директива по оперативному планированию ВС Турцию от 15 августа 2000 года — она предполагает вооруженное вторжение в Армению.