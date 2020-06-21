Замуровавшая сына женщина хотела стать губернатором Астраханской области

Астрахань, 21 июня. Жительница Астраханской области Галина Морозова, которая по версии следствия убила собственного сына и замуровала в подвале жилого дома, ранее баллотировалась на пост губернатора региона. Об этом рассказал председатель совета местного отделения партии «Справедливая Россия» Олег Шеин.

По его словам, у женщины довольно долго что-то «творилось с головой». По мнению политика, обвиняемая не была слишком вспыльчива, однако долгое время находилась в состоянии стресса.

«Она человек, который внутри себя что-то держал, а потом это неожиданно проявлялось. Это не было в режиме какой-то там спонтанной вспышки, как бывает у холериков. Это было в режиме, когда у человека что-то внутри происходит в голове», — заявил Шеин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он также отметил, что для него стало большим шоком то, как женщина «камуфлировалась», поскольку еще этой весной она сообщала в соцсетях о пропаже мальчика. Шеин также пояснил, что Морозова покинула партию в прошлом году после того, как коллеги отказались поддержать ее кандидатуру в выборах губернатора. Он считает, что эта ситуация могла стать неким «катализатором и спусковым крючком».

По версии следствия, 4 марта ребенок ушел из дома и вернулся утром следующего дня. В ходе ссоры мать ударила сына гантелью, от полученной травмы он скончался на месте. После этого семья просто пыталась запутать правоохранителей и скрыть преступление. В настоящее время мать ребенка задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.