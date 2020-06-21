Бургомистр бельгийского Брюгге получил ножевое ранение в шею

Брюссель, 21 июня. В Бельгии бургомистр города Брюгге Дирк де Фау оказался ранен в шею в результате нападения злоумышленника. Преступник ударил политика ножом, однако на данный момент градоначальника прооперировали медики и его жизни больше ничего не угрожает.

Как сообщает местное издание Le Soir, сейчас де Фау чувствует себя хорошо, сохраняет позитивный настрой и желает как можно раньше вернуться к работе. Подозреваемый в нападении уже задержан полицией и готовится к допросу.

Предположительно, злоумышленником мог оказаться бывший клиент Дирка де Фау, который до вступления в должность бургомистра работал адвокатом. При этом нападавший может страдать психологическими расстройствами.

Напомним, в субботу вечером в английском городе Рединг правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нападении на людей в городском парке Forbury Gardens. Ранее СМИ сообщали о трех погибших и двух раненных, однако полицейское управление по региону долины реки Темзы пока не подтвердило данную информацию.