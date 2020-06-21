Лолита постриглась под каре и рассказала о новой «любви до гроба»

Москва, 21 июня. Известная певица Лолита Милявская сменила образ и рассказала о своем «романе».

Накануне Лолита опубликовала видеоролик в своем микроблоге. Исполнительнца отказалась от длинных волос в пользу стрижки под каре. Милявская призналась, что у нее новая любовь, на этот раз – «до гроба».

Лолита с иронией добавила, что, подобно Ольге Бузовой, будет спрашивать мнение подписчиков о своем внешнем виде.

Ранее украинский блогер Микитенко припомнила Лолите и Александру Цекало шутку про Крым. В предновогоднем шоу в 1999 году артисты в шуточной манере рассуждали о том, что ждет Россию в 2000 году. Пока Лолита поедала банан, ее собеседник предположил, что Украина отдаст Крым, и попросит забрать Карпаты. Украинский блогер увидела в этом давнее намерение Москвы присоединить полуостров.

Также сообщалось, что в начале своей карьеры Лолита столкнулась с жесткой критикой от Аллы Пугачевой. Хотя многие замечания Примадонны звучали откровенно резко, Милявская испытывает чувство благодарности к своей наставнице.