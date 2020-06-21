Напавший на людей в английском городе Рединг задержан

Лондон, 21 июня. В английском городе Рединг правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нападении на людей в городском парке Forbury Gardens. Ранее СМИ сообщали о трех погибших и двух раненных, однако полицейское управление по региону долины реки Темзы пока не подтвердило данную информацию.

«Полиция и экстренные службы прибыли на место происшествия в 19.00 (21.00 субботы по московскому времени). Сотрудники полиции задержали мужчину, в настоящее время он находится под стражей», — приводит слова полицейских РИА Новости.

На данный момент администрация Королевской больницы графства Беркшир, где располагается город Рединг, сообщила о двух раненных, которые были доставлены в медучреждение. Полиция в свою очередь советует избегать спекуляций отмечая, что расследование продолжается. Парк оцеплен.