Неизвестный убил трех человек в английском городе Рединг

Лондон, 21 июня. Трое человек погибли, двое оказались ранены после того, как неизвестный напал на людей с ножом. Инцидент произошел в субботу в парке Forbury Gardens в британском городе Рединг.

Известно, что трое человек погибли на месте. Пострадавшие на данный момент находятся в крайне тяжелом состоянии. На месте работают полицейские из территориального отделения долины Темзы. Расследование произошедшего ведется, однако правоохранителями пока не удалось установить личность нападавшего.

Официального подтверждения о раненых и погибших на данный момент нет, сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.