Домогаров объяснил свои слова в защиту Ефремова

Москва, 21 июня. Актер Александр Домогаров объяснил свои слова, высказанные в поддержку артиста Михаила Ефремова, который ранее устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Как пояснил Домогаров, его заявление об отказе выходить на сцену было адресовано тем, кто кто занимается травлей артистов.

Ранее актер в своем Instagram-аккаунте отметил, что потерял всякое желание выходить на сцену перед зрителями. Он заявил, что общественность «не имеет» морального права судить артиста, севшего пьяным за руль.

Позже в интервью изданию Daily Storm он пояснил, что его обращение было адресовано «падальщикам, что сидят в Интернете и пытаются растоптать некогда любимых артистов».

«Я не хочу видеть лишь тех, кто нас обзывает. За эти дни я получил и прочел столько пьяных писем, что у меня полностью пропало желание это делать. Это про них, про всех этих падальщиков, которым нечего делать, которые сидят и занимаются травлей», — сказал он.

Напомним, ранее на слова Домогарова отреагировал знаменитый российский блогер Лена Миро. Она обрушилась с жесткой критикой на актера. По словами Миро, Александр Домогаров зависим от спиртных напитков.

Вечером 8 июня внедорожник под управлением Ефремова выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил серьезные травмы и позднее скончался в больнице. В момент аварии актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В свою очередь российский журналист Владимир Соловьев заявил, что защитники Михаила Ефремова, оправдывающие его поступок, приведший к смертельному ДТП, стремятся вернуться в средневековье. Ряд иных экспертов также высказали мнение, что артист должен понести реальное наказание, несмотря на свою популярность и оппозиционные взгляды.