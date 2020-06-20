Жара ожидается на севере азиатской части России

Москва, 20 июня. На севере восточной части России, преимущественно в Якутии, Красноярском крае и на Чукотке, ожидается аномально высокая температура. Об этом в субботу сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Уточняется, что аномалии среднесуточных температур будут достигать 16 градусов. Так, например, уже в это воскресенье на севере Якутии температура воздуха может подняться до 32 градусов, а в Красноярском крае до 28 градусов.

«Это очень высокая температура», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Напомним, ранее в Крыму местные жители сняли на видео крупный смерч. Сегодня на полуострове была гроза и сильный дождь. На кадрах видно, что сильный вихрь поднимается к грозовым облакам. В этот момент на поле пасутся коровы, которые, судя по всему, не сильно обеспокоены происходящим. Очевидцы утверждают, что смерч бушевал в Раздольненском районе Крыма.

Сильные ливни и град ожидаются на полуострове и в течение предстоящего дня. По данным синоптиков, скорость ветра будет достигать 25 метров в секунду. Спасатели напомнили, что в такую погоду вероятны обрушения столбов ЛЭП, ветхих конструкций и рекламных щитов.