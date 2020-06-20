Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом в Подмосковье

Москва, 20 июня. Вдову известного певца Иосифа Кобзона Нелли Михайловну госпитализировали с коронавирусом в Московской области. Женщина находится в больнице Лапино. Об этом сообщает сообщает Starhit.

Родственники Кобзон удивлены, что она заболела. Ее берегли от COVID-19. Контакты Нелли Vихайловны с людьми были сведены до минимума.

Знаменитый певец Иосиф Кобзон умер летом 2018 года в возрасте 80 лет. После смерти исполнителя его жена прекратила общение со СМИ. Она посвятила себя деятельности фонда, который основал Кобзон.

О вспышке нового вида коронавируса власти Китая уведомили ВОЗ в последний день 2019 года. Вскоре инфекция распространилась по всей планете. ВОЗ объявила пандемию. Опасная инфекция уже унесла более 460 тысяч жизней по всей планете.

Болезнь не обошла стороной и представителей российской эстрады. В частности, COVID-19 выявили у певца Льва Лещенко.

Ранее сообщалось о случаях заражения коронавирусом в футбольном клубе «Ростов». Команда ушла на карантин, а на матч премьер-лиги против «Сочи» вышли молодые воспитанники клуба. «Ростов» уступил со счетом 10:1. Это самое крупное поражение в истории российской премьер-лиги.

Газета «Известия» сообщает, что случай заражения COVID-19 выявлен также в стане футбольного клуба «Урал».