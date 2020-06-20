Галустян рассказал о гонораре на заре карьеры

Москва, 20 июня. Актер и комик Михаил Галустян в своем интервью назвал размер гонорара, который он получал до участия в шоу «Наша Russia». До появления на телевидении Галустян играл в КВН, и заработок там, по словам артиста, был «мизерным».

Как пояснил юморист, деньги он зарабатывал с 13 лет. В детстве ему приходилось работать грузчиком, разгружая машины за 100 рублей. Первые серьезные доходы принесло участие в телевизионной версии КВН. Выход Галустяна на сцену стоил уже около 100 долларов. Однако артист признается, что в какой-то момент момент он превратился в популярного человека.

«Как сейчас помню, как Артур Джанибекян (основатель Comedy Club Production. — Прим. ФАН) ко мне подошел, говорит: Сколько ты хочешь зарабатывать? Говорю: Ты знаешь, от 10 000 долларов не отказался бы. И он очень быстро согласился, и тут я уже напрягся: Не мало ли я сказал?» — пояснил Галустян в интервью People Talk.

Он также отметил, что во время съемок телешоу «Наша Russia» ему пришлось изрядно поработать. Артист отметил, что по его мнению, слава является серьезным испытанием.

Напомним, ранее Галустян дал старт новому челленджу в Instagram «Меняйся дома». Он опубликовал на своей странице видео, где его дети сбривают ему бороду и усы. Затем Галустян продемонстрировал конечный результат.