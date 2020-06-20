Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинции Идлиб

Дамаск, 20 июня. Боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 обстреляли населенные пункты в провинции Идлиб. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Щербицкий.

Глава ЦПВС РФ уточнил, что террористы открывали огонь в поселениях Хантутин и Меладжа. Щербицкий добавил, что протурецкие боевики на протяжении суток соблюдали режим прекращения огня. Также военная полиция РФ продолжила патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка, и Дейр-эз-Зор.

Контр-адмирал напомнил о призыве к главарям боевиков прекратить вооруженные столкновения и стать на путь мирного урегулирования конфликта.

18 июня газета «Известия» сообщала, что боевики блокировали автобус со школьниками в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики. Власти региона выразили надежду, что детей пропустят для сдачи экзаменов.

1 Организация запрещена на территории РФ.