Авторы Sohu обратили внимание на неожиданный ход России на фоне распродажи госдолга США

Пекин, 20 июня. В апреле текущего года крупнейшие держатели облигаций казначейства США продали ценных бумаг на общую сумму $177 млрд. Позже аналогичными действиями отличились Китай и Япония. Однако Россия наоборот увеличила вложения в долговые обязательства США на $6,85 млрд. На это обратили внимание экономические обозреватели из китайского издания Sohu.

Сообщается, что в апреле также резко сократила вложение в госдолг США Саудовская Аравия, продав облигаций на $33,8 млрд. В свою очередь Великобритания продала ценных бумаг на $26,8 млрд. Япония в апреле продала облигаций казначейства США сразу на $5,7 млрд, а Китай на $8,8 млрд, при этом данные страны являются крупнейшими иностранными держателями госдолга США.

«В апреле Россия увеличила свои вложения в долговые обязательства США на $6,85 млрд, они выросли на 80% за один месяц. Почему Москва инвестирует в американский госдолг, какие сигналы она подает своим маневром?» — задались вопросом журналисты Sohu.

Экономисты пришли к выводу, что Россия вовсе не отказывается от программы дедолларизации, которая активно продвигается среди других стран в течение последних лет. Данная закупка является ничем иным, как корректировкой инвестиционного портфеля, которая едва ли окажет значительное влияние на общий курс российского государства. Москва продолжит оказывать давление на американскую валюту, своим примером подавая сигнал партнерам, приводит слова журналистов издание «ПолитРоссия».

Напомним, в апреле общая сумма долговых обязательств федерального правительства Соединенных Штатов достигла рекордного уровня — 24,5 триллиона долларов, чему способствовали предпринимаемые меры по борьбе с новым типом коронавируса.