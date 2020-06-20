Прилучный уплыл с детьми на яхте после развода с Муцениеце

Москва, 20 июня. Известный актер Павел Прилучный уплыл на яхте с сыном и дочерью после развода с Агатой Муценице. Он путешествует с детьми по Москве-реке.

Звезда сериалов «Мажор» и «В клетке» признался, что сложно переносит одиночество, поэтому и придумал такой досуг. Прилучный считает, что принял одно из лучших решений в своей жизни.

В рамках борьбы с одиночеством Павел завел домашних животных: котов, собак, рыбок и других питомцев. Актер также сообщил, что стремится больше общаться с детьми. Для этого по выходным он регулярно выбирается в город, передает telegram-канал bbl.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце поженились и в 2011 году. Их союз держался восемь лет. У пары появились сын Тимофей и дочь Мия. В социальных сетях высказывается мнение, что брак распался из-за вспыльчивого характера Прилучного. Якобы имели место и случаи домашнего насилия.

Ранее адвокат Жанна Маргулис рассказала о разводе Прилучного с Муценице.

«Так как наши дорогие и любимые актеры приняли решение расторгнуть брак, суд удовлетворил их желание и сегодня принял решение», — сказала юрист.

Маргулис добавила, что супруги подошли к вопросу вдумчиво, «по-взрослому».