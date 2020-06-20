Полуобнаженный Лазарев привел в восторг подписчиц в Instagram

Москва, 20 июня. Певец Сергей Лазарев в своем аккаунте в Instagram пожаловался на жаркую летнюю погоду и опубликовал фотографию, от которой подписчицы исполнителя пришли в восторг. На снимке артист запечатлен полуобнаженным в кровати.

Фотографию Лазарев опубликовал в субботу.

«Жара…» — подписал снимок музыкант.

За несколько часов пост набрал более 100 тысяч отметок «Мне нравится» и сотни комментариев от представительниц прекрасного пола. Многие из них отметили, что музыкант находится в хорошей форме.

«Огонь…и так жарко», «Соблазн», Мммммм… Вкусняшка!!!», «Конечно жара, от таких-то фото. Сергей, что вы с нами делаете?» — пишут поклонницы Сергея Лазарева (орфография и пунктуация авторов. — Прим. ФАН).

Напомним, ранее исполнитель на съемках шоу «Однажды» на НТВ признался, что разочаровался в карьере певца. Лазарев оказался недоволен принципами составления хит-парадов, которые, как он отмечает, покупаются за деньги, а не формируются за счет объективной оценки качества произведений.

Кроме того он заявил, что многим представителям российского шоу-бизнеса не хватает чувства вкуса и чувства собственного достоинства.