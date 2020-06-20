«Зенит» разгромил ЦСКА со счетом 4:0

Москва, 20 июня. Петербургский спортивный клуб «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 4:0 в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги. Встреча двух команд состоялась в Москве.

Первый мяч игроки «Зенита» забили в самом начале игры. На второй минуте первого матча счет открыл Бранислав Иванович, откликнувшись на пас Вячеслава Караваева. Активны также были Сердар Азмун и Малком, отправившие мячи в ворота соперника. На 89-й минуте игры красную карточку получил центральный защитник армейцев Вадим Карпов.

Матч был посвящен медицинским работникам, которые последние месяцы борются с распространением коронавирусной инфекции в стране. Поэтому на предматчевое построение футболисты «Зенита» вышли в майках с фотографиями погибших врачей. Кроме того, на 21-й минуте игра была приостановлена, чтобы участники матча смогли аплодисментами выразили благодарность медработникам.

На сегодняшний день петербуржцы увеличили отрыв от ФК «Локомотив» до 12 очков. В воскресенье, 21 июня, «Локомотив» встретится с «Оренбургом».

Напомним, ранее футбольный клуб «Сочи» опубликовал в своем Instagram издевательский пост в адрес игроков «Ростова» накануне матча 23-го тура Российской премьер-лиги.