Коновалов: Только с Асадом Сирия может существовать как государство

Вашингтон угрожает санкциями Объединенным Арабским Эмиратам из-за «акта Цезаря», поскольку руководство ОАЭ нацелено на восстановление отношений с сирийским руководством во главе с президентом Башаром Асадом. Специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри резко выступил против сближения ОАЭ с Дамаском.

Напомним, после разгрома террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) в Сирии президент Башар Асад начал постепенно восстанавливать отношения со странами, входящими в Лигу арабских государств — в первую очередь восстанавливая экономическое сотрудничество. Потеплению отношений между странами ЛАГ и Сирией способствовала принципиальная позиция Асада по палестинскому вопросу — планы Тель-Авива при помощи США аннексировать территории Западного Берега помогли восстановить отношения с другими арабскими государствами.

Тот факт, что жесткие санкции неспособны помешать контактам Дамаска, очень беспокоит США. В ходе выступления на пресс-конференции о «законе Цезаря» Джеффри перешел к открытым угрозам.

«В ОАЭ знают, что мы выступаем категорически против подобных шагов, — прокомментировал он открытие посольства и визит делегации ОАЭ в Сирию. — Мы ясно выразили, что считаем это плохой идеей. Любой, кто принимает участие в экономическом взаимодействии [с Сирией] в ОАЭ или других странах, может попасть под санкции».

Удар по реконструкции

Первой целью новых американских санкций стали масштабные проекты по реконструкции Сирии — агентство Kharon сообщает, что Минфин США ввел санкции против проектов жилищного строительства в Дамаске.

Впрочем, даже в СМИ на Западе эффективность санкций вызывает сомнения: World Politics Review напоминает, что в 2015 году Башар Асад находился в куда худшем положении, однако всего за несколько месяцев ситуация изменилась — с помощью России президенту Сирии удалось отстоять свою страну и не допустить ее разрушения.

США показали, на чей они стороне

Санкционные меры, считает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, не принесут США популярности — и тем более Вашингтону не стоит угрожать санкциями Эмиратам.

«Санкции всегда остаются обоюдоострой вещью. Введение санкций имеет скорее декларативный характер, и их реальную эффективность нередко ставят под сомнение. С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году санкций вводилось немало, они носили гораздо более жесткий характер, но были преодолены. Введение новых санкций сейчас уже не может изменить ситуацию принципиально, — отметил политолог в беседе с Федеральным агентством новостей. — Но санкции являются заявлением со стороны США, подчеркивая, что террористы и мятежники — союзники США. Вот и все — США в очередной раз подчеркнули, на чьей они стороне».

Башара Асада администрация в Вашингтоне выбрала в качестве «главного врага сирийского народа», чтобы дать себе повод «освободить» этот народ от законно избранной власти. Однако многочисленные стратегические просчеты привели к расцвету терроризма и создали угрозу для всего Ближнего Востока, объяснил директор Центра стратегической конъюнктуры.

«Штаты всегда стараются «персонифицировать» ситуацию и в одном конкретном человеке выразить свое отношение. В Ираке – Саддам Хусейн, в Ливии – Муаммар Каддафи, в Венесуэле – Уго Чавес и его преемник Мадуро. Выбирают конкретного человека, которого демонизируют, на которого вешают всех собак, – потому что именно так устроено американское общество, оно по-другому мыслить не умеет, — считает Коновалов. — Из Вашингтона это транслируется через СМИ, где разжевывается до удобоваримой формы».

Без Асада – только война

Сейчас Башар Асад является единственным сирийским лидером, который способен удержать государство от превращения в «террористическую вакханалию», подчеркнул Иван Коновалов. Именно поэтому он стал главной целью США.

«Для внешнего употребления они назначили Асада виновным во всем. Но в реальности их задача была уничтожить Сирию как государство, путем уничтожения Асада как единственной власти, которая может объединить сирийскую территорию под единым флагом. Только с этой властью Сирия может существовать как государство, другой альтернативы нет, — подчеркнул Коновалов. Альтернатива одна – приход к власти бешеных группировок и вакханалия, такая же, как творится в Ливии, только в гораздо большем масштабе. Вот что их устраивало, и они эту задачу не оставляют, они не хотят признавать, что Сирия восстановится как единое государство».

Директор Центра стратегической конъюнктуры подчеркнул — американцы заблуждаются, полагая, что санкциями способны изменить ситуацию на Ближнем Востоке в свою пользу.

«США, да и никто в принципе, не способен изменить ситуацию в Сирии угрозами, подкупом или бомбардировками. Необходимо понимать сложные внутренние взаимодействия, связи и баланс интересов. Американцы этого учитывать не хотят — зато России удалось привести Сирию в порядок, восстановить государственность, не бомбардировками, а сочетанием военных методов с дипломатическими, путем очень кропотливой работы, — напомнил собеседник ФАН. Американцы на это неспособны и никогда не хотели этого делать. Прилететь на самолетах и все разбомбить, или перекрыть торговлю санкциями — это ничего не решит и американцам пора это понять».

1 Организация запрещена на территории РФ.