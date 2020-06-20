Террористы захватили 53 человека в плен в Афганистане

Кабул, 20 июня. В афганской провинции Дайкунди боевики взяли в заложники 53 человека, среди которых есть также женщины и дети. В настоящее время местные власти ведут переговоры со злоумышленниками.

Террористы уже отпустили девять человек благодаря посредничеству местных старейшин. Как пояснил губернатор провинции Зиа Хамдард, на данный момент переговоры продолжаются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Tolo news.

По словам руководства региона, к захвату заложников причастны активисты местного радикального движения «Талибан»1, запрещенного на территории РФ. Однако представители самой организации пока опровергают это.

1 Организация запрещена на территории РФ.