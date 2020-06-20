Политолог назвал лукавством ответ британского МИД на статью Путина

Лондон, 20 июня. Политолог Алексей Мухин считает, что британский МИД слукавил, прокомментировав статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне.

Напомним, что Владимир Путин написал материал, в основу которого легли исторические документы. В статье он говорит не только об инициаторах войны, но и призывает остальные государства не заниматься манипуляциями фактами и фальсификацией истории.

Британский МИД в своем комментарии подчеркнул, что Советский Союз внес вклад в борьбу с нацизмом. Кроме того, внешнеполитическое ведомство согласилось с недопустимостью фальсификации истории.

Комментируя ответ британской стороны, политолог подчеркнул, что статья не дает маневров для споров, учитывая обилие в ней исторических фактов. Однако МИД Британии все равно нашел «лазейку».

«Спорить со статьей и изложенными в ней фактами очень сложно, потому что это историческая правда. А ответ очень лукавый. Потому что есть такая поговорка: ты им про Фому, они тебе про Ерему. По сути, британский МИД именно так и поступил - ушел от ответа. Плюс традиционно обвинил российскую сторону в том, что она якобы переписывает историю», — выразил мнение эксперт.

Мухин обратил внимание, что Лондон и Вашингтон уже лет 20 оспаривают историю. В своем же ответе МИД пытается доказать, будто ничем подобным именно Британия и не занимается.

Эксперт отметил, что написанная российским лидером статья является своего рода принуждением к исторической правде, пишет KP.RU.