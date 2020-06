Суд отклонил иск Минюста США на запрет публикации мемуаров Болтона

Вашингтон, 20 июня. Федеральный суд столичного округа Колумбия отклонил иск Министерства юстиции США с просьбой запретить публикацию книги бывшего помощника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. При этом судья отметил, что Болтон может понести наказание.

«Правительство не смогло установить, что судебный приказ о запрете предотвратит нанесение непоправимого ущерба. Иск в соответствии с этим отклонен», — цитирует постановление суда ТАСС.

В документе также отмечается, что книга Болтона уже напечатана и отправлена на склады как американских, так и зарубежных магазинов. С отрывками мемуаров также ознакомились представители СМИ. Поэтому суд решил не издавать постановление об изъятии и уничтожении книг по всей стране.

Тем не менее, Болтон поставил под угрозу национальную безопасность страны и может понести как административную, так и уголовную ответственность, считает суд.

Ранее о книге Джона Болтона под названием «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (The Room Where It Happened: A White House Memoir) высказался действующий президент США Дональд Трамп. В своем Twitter он отметил, что в мемуарах его экс-помощник соединил «вранье и выдуманные истории». Об этом пишет телеканал RT.