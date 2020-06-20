Антонов рассказал, как статью Путина оценили в Госдепартаменте США

Вашингтон, 20 июня. Российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что статья Владимира Путина о Второй мировой войне вызвала интерес в американском обществе. Она стала почвой для дискуссий, в том числе и в Госдепартаменте, неправительственных организациях.

Дипломат отметил, что некоторые из его собеседников делали акцент на памяти и истории, подчеркивая, что все это влияет на развитие политических отношений в современном мире. Они нашли работу Путина довольно актуальной с точки зрения того, чтобы установить, кто начал войну, а кто победил.

«По крайней мере мои собеседники подчеркивают важность серьезного разговора об исторической памяти, отмечая, что она влияет на современные политические отношения и отношения в области безопасности», — сказал Антонов.

Ряд политиков обращает внимание на тезисы о значимости укрепления системы международных отношений в послевоенный период. С этим не согласны русофобы, которые указывают на необходимость создания нового порядка, заявляя, что российские подходы уже устарели. Антонов заявил, что эти критики продвигают систему, основанную на принципе правоты более сильного.

В Госдепартаменте, по словам посла, некоторые сотрудники считают, что для полного осмысления тезисов статьи нужно время. Сотрудники дипломатического ведомства США хотят получше «вчитаться» в материал, чтобы подумать над использованием в реальности озвученных Путиным подходов.

Сам российский посол подчеркнул, что статья была написана на основании установленных исторических фактов, там документально подтверждается, кто и зачем начал войну.