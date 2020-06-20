Асад с женой прибыл на фронт в Идлибе, чтобы подбодрить сирийских военных

Президент Сирии Башар Асад вместе со своей женой Асмой Асад побывал на линии фронта и сфотографировался с военнослужащими Сирийской Арабской Армии. Фотографии четы появились в социальных сетях.

مثل الشمس جبينك عالي

قائد الوطن و عائلته مع رجال الجيش العربي السوري #التغطية_مستمرة pic.twitter.com/uDLXLzejb0 — raedsyrian002 (@raedsyrian002) June 19, 2020

Смелый жест

Как отмечает оппозиционное издание Enab Baladi, Асад появился на фотографиях вместе с военными спустя всего несколько часов после введения американских санкций в рамках так называемого «закона Цезаря». Точно место, где сделаны снимки, неизвестно — предположительно, это на территории Идлибской зоны деэскалации.

Особое внимание противников Дамаска вызвало появление на фронте Асмы Асад — это произошло впервые за последние несколько лет и является «явным вызовом Вашингтону и демонстрацией того, что Асады продолжают сопротивление».

«Послание Башара Асада абсолютно ясно, — указал американский писатель Сэм Дагер, который поддерживал курс Вашингтона и с открытой ненавистью относился к президенту Сирии. — Мы идем туда, куда захотим. Мы пережили всех американских президентов и все санкции, и Башар намерен победить на выборах в 2021 году».

Поддержка на фронте

Военный эксперт, политолог Андрей Кошкин напомнил, что президент Сирии никогда не бежал от врага.

«Появление Асада на линии фронта, тем более вместе со своей супругой — это поддержка того направления развития страны, которое олицетворяет сам Башар Асад. Он и в трудную минуту никуда не убегал, он оставался на своем посту даже когда боевики в сентябре 2015 года находились на окраинах Дамаска, обстреливали даже президентский дворец», — отметил он.

Сейчас ситуация в Сирии гораздо лучше, чем в 2015 году, однако многочисленные проблемы внутри страны и агрессивное внешнее давление извне остаются, а потому президент Асад стремится поддержать боевой дух сирийской армии и граждан.

«Чтобы поддержать боевой дух солдат и всех сирийцев, Башар Асад и его жена показывают пример, появляясь на передовой, показывая: мы знаем, куда идем и как идем, наше дело правое и мы сможем отстоять свою страну и не отдать в руки тем, кто хотел бы ее разрушения», — подчеркнул собеседник ФАН.

Душа воина

Кошкин отметил, что Башар Асад происходит из семьи военных — военным был его отец, военную карьеру выбрали оба его брата.