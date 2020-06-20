Асад с женой прибыл на фронт в Идлибе, чтобы подбодрить сирийских военных

Президент Сирии Башар Асад вместе со своей женой Асмой Асад побывал на линии фронта и сфотографировался с военнослужащими Сирийской Арабской Армии. Фотографии четы появились в социальных сетях.
مثل الشمس جبينك عالي— raedsyrian002 (@raedsyrian002) June 19, 2020
قائد الوطن و عائلته مع رجال الجيش العربي السوري #التغطية_مستمرة pic.twitter.com/uDLXLzejb0
Смелый жест
Как отмечает оппозиционное издание Enab Baladi, Асад появился на фотографиях вместе с военными спустя всего несколько часов после введения американских санкций в рамках так называемого «закона Цезаря». Точно место, где сделаны снимки, неизвестно — предположительно, это на территории Идлибской зоны деэскалации.
Особое внимание противников Дамаска вызвало появление на фронте Асмы Асад — это произошло впервые за последние несколько лет и является «явным вызовом Вашингтону и демонстрацией того, что Асады продолжают сопротивление».
«Послание Башара Асада абсолютно ясно, — указал американский писатель Сэм Дагер, который поддерживал курс Вашингтона и с открытой ненавистью относился к президенту Сирии. — Мы идем туда, куда захотим. Мы пережили всех американских президентов и все санкции, и Башар намерен победить на выборах в 2021 году».
Поддержка на фронте
Военный эксперт, политолог Андрей Кошкин напомнил, что президент Сирии никогда не бежал от врага.
«Появление Асада на линии фронта, тем более вместе со своей супругой — это поддержка того направления развития страны, которое олицетворяет сам Башар Асад. Он и в трудную минуту никуда не убегал, он оставался на своем посту даже когда боевики в сентябре 2015 года находились на окраинах Дамаска, обстреливали даже президентский дворец», — отметил он.
Сейчас ситуация в Сирии гораздо лучше, чем в 2015 году, однако многочисленные проблемы внутри страны и агрессивное внешнее давление извне остаются, а потому президент Асад стремится поддержать боевой дух сирийской армии и граждан.
«Чтобы поддержать боевой дух солдат и всех сирийцев, Башар Асад и его жена показывают пример, появляясь на передовой, показывая: мы знаем, куда идем и как идем, наше дело правое и мы сможем отстоять свою страну и не отдать в руки тем, кто хотел бы ее разрушения», — подчеркнул собеседник ФАН.
Душа воина
Кошкин отметил, что Башар Асад происходит из семьи военных — военным был его отец, военную карьеру выбрали оба его брата.
«Асад не искал войны — жизнь сама нашла его, в сложнейший переломный момент он оказался у руля государств, на посту, где надо проявлять способности настоящего военного человека, притом масштабного уровня мышления, полководца. Я думаю, он сам по духу человек, которому присущи основные качества военного — он мужественный, стойкий, выдержанный и терпеливый. Хоть он и выбрал гражданскую профессию, в душе ему присущи высокие моральные качества воина», — подытожил Андрей Кошкин.